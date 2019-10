Geen garantie op onderwijs voor alle kinderen

Onderwijs kan niet meer overal in Nederland voor alle kinderen gegarandeerd worden, dit zegt de Algemene Vereniging Schoolleiders tegen BNR. Er dreigt een onderwijscrisis als het kabinet niet nú over de brug komt met geld om het lerarentekort te bestrijden. "Het wordt niet kritiek, het ís kritiek", zegt voorzitter Petra van Haren van de schoolleidersvereniging AVS.

In Noord-Holland, Zuid-Holland en Gelderse Vallei is het tekort volgens Van Haren zo schrikbarend dat het niet meer mogelijk is om vervanging te regelen of om structureel plekken in te vullen. "Dit schooljaar is gestart met een tekort van 1400 leraren, dit kan in 2025 oplopen naar wel 10.000. Het schoolleidingstekort is procentueel nóg groter dan het lerarentekort".

Volgens Van Haren moeten de toegezegde werkdrukgelden uit het noodpakket naar voren worden gehaald om de werkdruk in het hier en nu te verlichten.