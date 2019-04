„Geen fouten door agenten zaak-Henriquez”

De agenten die betrokken waren bij de fatale arrestatie van Mitch Henriquez in 2015 hebben geen fouten gemaakt en moeten daarom vrijgesproken worden of ontslagen worden van rechtsvervolging. „Een eenmaal ingezette arrestatie mag niet afgebroken worden omdat iemand te veel verzet levert.” Dat zei advocaat Caroline de Sitter dinsdag tijdens het hoger beroep in de zaak. Zij staat de agent bij die wordt aangeduid als DH01. Hij was het die de - volgens de rechtbank - fatale nekklem bij de 42-jarige Arubaan toepaste.

Tegen twee agenten is maandag bij het gerechtshof een celstraf van zes maanden voorwaardelijk geëist. Ook zouden zij twee jaar niet bij de politie mogen werken.

Bij de eerdere behandeling bij rechtbank had het Openbaar Ministerie de rechters gevraagd de agenten wel schuldig te verklaren maar ze geen straf op te leggen. De rechtbank ging daar echter niet in mee en veroordeelde DH01 en DH02 eind 2017 tot een voorwaardelijke celstraf van zes maanden, met een proeftijd van een jaar. De agenten gingen tegen dat vonnis in beroep.