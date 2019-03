Geen foute biljetten in bussen Vlissingen

In de stembussen in de gemeente Vlissingen zijn geen stembiljetten terechtgekomen die eigenlijk bestemd waren voor de verkiezingen in Zuid-Holland. Dat meldt de gemeente Vlissingen op haar website na het tellen van alle stemmen die zijn uitgebracht voor Provinciale Staten en Waterschap Scheldestromen.

Op drie stembureaus in de gemeente Vlissingen werden woensdag tientallen stembiljetten aangetroffen die voor de provincie Zuid-Holland waren bestemd. Het ging om biljetten voor de verkiezingen voor Provinciale Staten. De Kiesraad had laten weten dat stemmen die op verkeerde biljetten werden ingevuld ongeldig zouden zijn.

In de gemeente Emmen werden woensdag op een stembureau enkele tientallen biljetten aangetroffen die bestemd waren voor de kiezers in Limburg. Een woordvoerster van de gemeente Emmen meldt dat bij het tellen van stemmen in de bussen geen biljetten voor Limburg zijn gevonden.