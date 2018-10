Geen fiscale uitzondering nabestaanden MH17

Nabestaanden van een bij de ramp met vlucht MH17 omgekomen vrouw, moeten toch loonbelasting betalen over een verzekeringsuitkering. De belastingrechter erkent dat er sprake is van een uitzonderlijke en tragische situatie en dat de heffing direct in verband staat met de dood van hun zus. Toch biedt de Belastingwet volgens de rechter geen ruimte om rekening te houden met de omstandigheden van de belastingheffing.

In dit geval ging het om een overlijdensrisicoverzekering, die onderdeel was van een reisverzekering. Omdat de verzekering viel onder het arbeidscontract van de later omgekomen vrouw, is er volgens de rechter sprake van loon. En omdat de premies niet waren belast, is de verzekeringsuitkering wel belast.

De vijf erfgenamen vonden onder meer dat de uitkering geen onderdeel was van de arbeidsvoorwaarden en dus ook niet onder het arbeidscontract viel. Maar volgens de rechter was dat in dit geval wel zo.