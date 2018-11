Geen extra onderzoek na doodsteken tbs-kliniek

Er komt geen extra onderzoek naar de eventuele invloed van het ADHD-medicijn ritalin bij een fatale steekpartij in de tbs-kliniek De Kijvelanden in Poortugaal februari vorig jaar. De 45-jarige tbs’er Michel T. stak met een schaar een medewerker dood. T.’s advocaat Pieter Zandt had om aanvullend onderzoek gevraagd, hij laat weten dat het verzoek is afgewezen.

T. denkt dat de gesnoven ritalin, die hij heimelijk van medepatiënten kocht, leidde tot zijn geweldsuitbarsting. Aanvullend onderzoek zou moeten uitwijzen of dat de reden kan zijn, maar volgens Zandt besloot de rechter-commissaris dat de veiligheid van zo’n onderzoek - zowel voor T. als de mensen die het uitvoeren - niet geborgd kan worden. Het Openbaar Ministerie had zich er mede om die reden tegen verzet.

Advocaat Zandt heeft vraagtekens bij die redenering. „Ik denk dat er wel maatregelen te treffen zijn om de risico’s beheersbaar te maken”, zei hij. Hij vindt een dergelijk onderzoek noodzakelijk voor de waarheidsvinding.

T. heeft al in een eerder stadium bekend dat hij de 25-jarige Arnd Otten neerstak in de kliniek waar hij op dat moment verbleef. Hij had de medewerker om een schaar gevraagd om een draadje van zijn trui af te knippen. Vlak daarop stak hij meerdere malen in borst en rug van Otten, naar eigen zeggen zonder reden. Het slachtoffer overleed twee dagen later. De verdachte ging op dat moment al op onbegeleid verlof en zou bijna naar de afdeling resocialisatie gaan.

Het is nog niet duidelijk wanneer de rechtszaak tegen T. inhoudelijk wordt behandeld. Volgende maand staat opnieuw een niet-inhoudelijke zitting gepland.