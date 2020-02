Geen extra maatregelen om besmetting Belg met coronavirus

Dat een Belg die afgelopen weekeinde in hetzelfde toestel uit China zat als een aantal Nederlanders, is besmet met het coronavirus, is geen reden voor extra maatregelen in Nederland. Dat zei Jaap van Dissel, directeur van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), dinsdag in een briefing aan Tweede Kamerleden.

Van Dissel benadrukte dat de Belg bij wie besmetting is vastgesteld nog geen ziekteverschijnselen vertoonde. Dat, en het feit alle Europeanen die in het vliegtuig van China hierheen zaten mondkapjes droegen, maakt de kans op besmetting van Nederlanders in het vliegtuig gering. Daarbij zijn alle Nederlanders bij terugkomst al in quarantaine geplaatst.

Hoe de verspreiding van de ziekte zich verder zal ontwikkelen, durft de RIVM-baas niet te voorspellen. Het aantal besmettingen buiten China is relatief gering, maar het „blijft een beetje koffiedik kijken”.