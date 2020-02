Geen extra getuigen in moordzaak Milica van Doorn

In het hoger beroep van de strafzaak over de moord op de Zaanse Milica van Doorn komen geen extra verhoren van vrienden en bekenden die mogelijk iets weten over een geheime seksrelatie die verdachte Hüseyin A. met het slachtoffer claimt te hebben gehad.

Het gerechtshof in Amsterdam sluit uit dat de getuigen die de raadsman wil horen daarover iets kunnen verklaren, bleek dinsdag.

De advocaat van Zaandammer A. had om de verhoren gevraagd. Volgens hem kunnen ze helpen aantonen dat zijn cliënt niet de dader is. A. kreeg eind 2018 conform de eis twintig jaar gevangenisstraf voor het verkrachten en doden van de jonge Zaanse.

Milica van Doorn (19) werd in de nacht van 7 op 8 juni 1992 in Zaandam verkracht en met veel geweld om het leven gebracht. Haar half ontklede lichaam werd gevonden in een vijver bij een kerk in de wijk Kogerveld. De zaak bleef tot 2017 onopgelost. Toen kon de politie A. oppakken na een DNA-verwantschapsonderzoek, waaraan A. zelf niet meedeed.

A. is altijd blijven ontkennen dat hij de dader is. De geheime relatie die hij met Milica van Doorn zou hebben gehad, zou onder meer een verklaring zijn voor het spermaspoor dat in het lichaam van de Zaanse is gevonden. De rechtbank hechtte eerder net als het openbaar ministerie geen enkel geloof aan zijn verhaal.

De raadsman van A. ving ook bot met zijn verzoek om extra onderzoek naar een dagboek dat Milica van Doorn zou hebben bijgehouden, iets waarnaar de politie in zijn ogen niet genoeg speurwerk heeft verricht. Volgens het hof is daarnaar echter „voldoende onderzoek gedaan” en is gebleken dat het niet bestaat. Het hof heeft op dat punt „geen twijfels.”

Het hof gaf de advocaat wel groen licht voor verhoren van de echtgenote en de dochters van zijn cliënt. Dat gebeurt de komende maanden achter gesloten deuren. Wanneer het hoger beroep inhoudelijk wordt behandeld, is niet bekend. Ook is nog niet bepaald wanneer de beroepszaak verder gaat.

Schadevergoeding

In januari werd bekendgemaakt dat Hüseyin A. aan de vader van Milica 10.000 euro schadevergoeding moet betalen. Ook moet hij de begrafeniskosten van 3000 euro voldoen. De vader kreeg de schadevergoeding toegewezen omdat hij zijn dochter moest identificeren. Dat leidde bij hem tot een posttraumatische stressstoornis.

De zus van Milica had eveneens om een schadevergoeding gevraagd, omdat ze alleen thuis was toen de politie haar kwam vertellen dat haar zus was vermoord. Dat had bij haar een depressie veroorzaakt. De eis van de zus werd echter afgewezen.