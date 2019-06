Geen extra DNA-onderzoek zaak vrouwenmoorden

Er komt geen aanvullend DNA-onderzoek in de strafzaak tegen de van drie vrouwenmoorden verdachte Sjonny W. De advocaten van de 46-jarige Amsterdammer hadden vorige week tijdens een laatste inleidende zitting op het onderzoek aangedrongen, maar kregen woensdag nul op het rekest van de rechtbank in Amsterdam.

Door de beslissing hoeft het proces tegen W. niet te worden uitgesteld. Zijn strafzaak wordt volgens planning op 18, 19 en 20 juni inhoudelijk behandeld, zo bevestigde de rechtbank.

Justitie houdt W. verantwoordelijk voor de dood van de sinds maart 2017 vermiste Sabrina Oosterbeek (30) en verdenkt hem daarnaast van de moord op de eveneens dertigjarige Roemeense Mirela Mos in 2004 en betrokkenheid bij de dood van Monique Roossien (26) in 2003. De verdachte is volgens het Openbaar Ministerie de laatste die alle slachtoffers levend heeft gezien.

W., bij wie tijdens onderzoek in het Pieter Baan Centrum (PBC) een antisociale persoonlijkheidsstoornis is vastgesteld, zit sinds 27 juni 2017 in voorarrest. Hij ontkent ook maar iets met de moorden te maken te hebben.