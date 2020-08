Geen extra coronamaatregelen Noord-Brabant

De burgemeesters van Noord-Brabant zien geen aanleiding om met verscherpte maatregelen te komen tegen corona. Dat schrijven ze in een gezamenlijke verklaring. De burgemeesters, voorzitters van de Veiligheidsregio’s, gaan wel de handhaving in de provincie „stevig aanscherpen. De tijd van waarschuwen is echt voorbij.” Daarnaast zijn ze blij met de ruimte die het kabinet hun biedt om op regionaal niveau aanvullende maatregelen te kunnen nemen.

De burgemeesters van onder andere Eindhoven, ’s-Hertogenbosch, Tilburg en Breda gaan gevolg geven aan de oproep van het kabinet om op drukke plekken het toezicht op naleving te intensiveren, zo staat in de verklaring. Ze gaan ook in overleg met de onderwijsinstellingen en studentenverenigingen over de introductieprogramma’s.