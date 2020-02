Geen explosief materiaal in bij bedrijf in Weert bezorgde brief

In de verdachte brief die donderdag werd gevonden bij een vestiging van energiebedrijf Enexis aan de Schatbeurderlaan in Weert zit geen explosief materiaal. Dat heeft de politie na onderzoek van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) laten weten. Volgens de politie zaten er elektronische spullen in de brief. Het bedrijf is uit voorzorg enige tijd ontruimd geweest.

De brief werd rond 07.30 uur ontdekt. Een medewerker die de brief bekeek sloeg alarm. Ze vertrouwde het niet omdat de brief er niet normaal uitzag.

De afgelopen periode zijn er bij diverse bedrijven bombrieven bezorgd die ontploften.