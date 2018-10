De tas die dinsdag was geplaatst bij het hoofdbureau van de politie-eenheid Den Haag bevatte geen explosief. De politie laat via Twitter dat het loos alarm was.

Het politiebureau was ontruimd vanwege de tas. Die stond bij de hoofdingang van het pand aan de Burgemeester Patijnlaan.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) werd ingeschakeld voor onderzoek.