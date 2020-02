Het verdachte pakketje dat donderdagmiddag in Oudenbosch werd aangetroffen, bevatte geen explosief. Onderzoek van de politie heeft uitgewezen dat er een fles in zat. De fles wordt gebruikt in bijvoorbeeld koelsystemen en is vermoedelijk gaan roken.

Een pakketbezorger gooide het rokende pakketje aan de Bosschendijk in Oudenbosch uit zijn auto. De weg werd daar afgezet voor onderzoek, maar is inmiddels weer vrij.