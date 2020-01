Geen energiedrankjes meer op Reynaertcollege

Het Reynaertcollege in Hulst verbiedt sinds deze week energiedrank op school. Sancties voor leerlingen die toch een Red Bull drinken, volgen nu nog niet. Rector Peter Winters wil de leerlingen met de maatregel „voedselwijs” maken.

Het verbod op de suiker- en cafeïne-rijke drankjes sluit naadloos aan bij de andere maatregelen die de Zeeuws-Vlaamse middelbare school neemt om leerlingen gezonder en bewuster te laten leven. Zo mogen scholieren op het terrein van het Reynaertcollege niet roken en probeert de school het voedselaanbod in de kantine wat verantwoorder te maken door het aantrekken van een cateraar die vooral gezonde producten levert.

Rector Peter Winters: „Als school hebben we een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Je hoort vaak dat scholen hun leerlingen mediawijs moeten maken, wij willen hen daarnaast ook voedselwijs maken.”

Valt het verbod bij leerlingen in goede aarde?

„Om eerlijk te zijn heb ik van hen –net als van hun ouders– geen reacties gehad. Vorig jaar is het verbod echter door de medezeggenschapsraad, waarin ook scholieren zitten, besproken. Daar vond iedereen het een prima plan.”

Werd er op school op grote schaal energiedrank gedronken?

„Dat viel wel mee. De blikjes stonden niet in de frisdrankautomaten, maar de leerlingen konden die natuurlijk wel van thuis meenemen of bij de supermarkt kopen. De docenten merkten wel dat leerlingen tijdens de les drukker en minder geconcentreerd waren als ze voorafgaand aan de les bijvoorbeeld een blikje Red Bull hadden gedronken.”

Op welke manier schenkt het Reynaertcollege aandacht aan het verbod?

„Al aan het begin van het schooljaar is het besluit om energiedrank te verbieden opgenomen in het leerlingenstatuut. Voor de kerstvakantie hebben we tegen onze scholieren gezegd dat het verbod er nu echt snel aan zat te komen. Deze week gaan docenten aan de hand van een PowerPointpresentatie met hun mentorleerlingen in gesprek over de schadelijke effecten van het drinken van energiedrankjes.

We bevinden ons nog in de fase van bewustwording; leerlingen die toch energiedrank gebruiken, worden daarop aangesproken, maar nog niet gestraft. Dat komt wellicht nog. We willen onze scholieren vooral meegeven dat een gezonde levensstijl belangrijk is en dat een blikje energiedrank daar niet echt aan bijdraagt.”

Is het Reynaertcollege de eerste school die een soortgelijk verbod heeft?

„Nee, we zijn hierin zeker niet uniek; meerdere scholen gingen ons al voor. Zo zijn energiedrankjes op bijvoorbeeld het Zeeuwse Calvijn College al een paar jaar niet meer welkom.”

