Geen eindtoets voor groep 8 in basisonderwijs dit schooljaar

Er komt dit schooljaar geen eindtoets voor leerlingen van groep 8 in het basisonderwijs. Dat heeft verantwoordelijk minister Arie Slob besloten na overleg met de onderwijssector.

Volgens de bewindsman hebben leraren en ander onderwijspersoneel het te druk met de opvang van kinderen van ouders in vitale beroepen en met het organiseren van onderwijs voor kinderen die thuiszitten.

„We vragen op dit moment heel veel van het onderwijspersoneel. Ik heb erg veel bewondering voor al die leraren en schoolleiders die zich met al hun creativiteit inzetten voor onderwijs aan kinderen die thuis zitten. Dat heeft nu prioriteit voor scholen”, aldus Slob.

Het schooladvies dat de leerlingen de afgelopen tijd hebben gekregen, bepaalt zoals altijd naar welke middelbare school de kinderen straks gaan. Op die middelbare school zal in het nieuwe schooljaar „goed gekeken worden of kinderen op de juiste plek zitten”.

Jan de Vries, voorzitter CNV Onderwijs, is blij met het besluit van minister Slob: „Een goed besluit om de druk op leraren in het primair onderwijs te verlichten. Zij hebben natuurlijk voor elke leerling al een schooladvies gegeven dat de schoolkeuze kan bepalen. Met dit besluit wordt dan ook recht gedaan aan de waarde van dat advies. Leerlingen zijn jarenlang nauwgezet gevolgd in hun ontwikkeling. Het schooladvies is gebaseerd op het professionele oordeel van het onderwijsteam op school.”

De scholen en kinderopvang zijn tot 6 april dicht om verspreiding van het coronavirus te stoppen. Wel is er opvang voor kinderen van ouders die werken in cruciale beroepen zoals de zorg en hulpdiensten.

Het ministerie van Onderwijs maakte dinsdag bekend dat de schoolexamens voor middelbare scholieren de komende tijd wel doorgaan. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. Zo moeten alle leerlingen die meedoen en docenten die toezicht houden volledig klachtenvrij zijn.