Geen duikactie kotter donderdag om slecht weer

Een duikactie naar de vissersboot is donderdag vanwege het slechte weer en de hoge golven volgens De Kustwacht niet mogelijk. Ook vrijdag is de kans klein dat duikers het water in kunnen omdat dan ook slecht weer wordt voorspeld. „We gaan ervan uit dat dit zaterdag pas kan”, aldus een woordvoerder van De Kustwacht.

De vissersboot uit Urk, de UK165 Lummetje, is zo goed als zeker gevonden op de bodem voor de kust van Texel. Een sonar van de mijnenjager Zr. Ms Makkum heeft de boot gelokaliseerd, maar dat kan pas bevestigd worden als duikers bij de boot kunnen kijken. Op de boot zaten een 27-jarige en 41-jarige man uit Urk.

Met diverse boten en een helikopter wordt naar de opvarenden gezocht. Ook diverse collega’s zijn met hun boot het water op gegaan om te helpen. „We blijven zoeken tot het donker wordt”, aldus De Kustwacht. De boot verdween donderdagochtend vroeg.