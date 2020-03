‘Geen drie weken vakantie voor leerlingen’

Het sluiten van scholen houdt niet in dat kinderen drie weken extra vakantie kunnen gaan vieren. Volgens de PO Raad gaan scholen er hard aan werken om onder deze omstandigheden toch een vorm van onderwijs te kunnen bieden.

„Het zal natuurlijk anders zijn als dat kinderen in de klas zitten, maar scholen en de schoolbestuurders gaan plannen maken om de kinderen toch dingen aan te bieden”, zegt vice-voorzitter van de PO Raad Anko van Hoepen.

Hoewel er wel signalen waren dat scholen op korte termijn dicht zouden gaan, hebben scholen weinig tijd gehad om zich op de nieuwe situatie voor te bereiden. „De afgelopen weken was het vooral zaak om leraren voor de klas te houden en de scholen draaiende te houden. Voor andere dingen was geen ruimte. Maar er zullen zeker goede plannen komen. Leraren zijn ook al bezig met les geven via YouTube en ook kunnen bijvoorbeeld boekjes gekopieerd worden. Het is voor ons ook een prioriteit dat leerlingen toch hun eindexamen kunnen doen.”

De scholen blijven wel open voor kinders met ouders in zogenaamde vitale beroepen, die niet gemist kunnen worden. „We hebben geen idee hoeveel kinderen er uiteindelijk naar school zullen komen. Dat wordt de komende week duidelijk.”