Geen drank in het spel bij ongeluk jetski

De man die zaterdag op de Maas een waterscooter bestuurde en een 23-jarige vrouw overvoer, had niet gedronken. De vrouw, uit Deursen-Dennenburg, overleed aan haar verwondingen. De politie zegt dat er geen opzet in het spel was en spreekt van een ongeval.

Het ongeluk gebeurde op de Maas in Neerlangel (Noord-Brabant). De bestuurder, een 33-jarige man uit Beneden-Leeuwen, mocht na verhoor weer naar huis. Het is nu aan het Openbaar Ministerie om te bepalen of er een strafvervolging komt. De man was een kennis van de vrouw en zag haar over het hoofd. Reanimatie mocht niet meer baten.