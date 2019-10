Geen criminele banden ‘bureaurammer’ Kerkrade

De verdachte die vrijdagochtend op het politiebureau in Kerkrade inreed, heeft geen banden met criminele organisaties. Dat meldt de politie Limburg. De man wordt nog verhoord om te achterhalen wat zijn motief was.

De verdachte reed met een VW Passat achteruit op de glazen pui in, over enkele lage obstakels heen. In de auto lag een aanzienlijke hoeveelheid jerrycans met daarin „een vloeistof die naar benzine rook”, aldus de politie. Het pand heeft flinke schade.

Het politiebureau blijft het hele weekend dicht. Mensen in Kerkrade kunnen terecht op de bureaus in Heerlen en Brunssum.