Geen coronavirus bij uit Wuhan terugkeerde Nederlanders

Geen van de zeventien mensen - vijftien Nederlanders en twee Chinese partners - die zondag 2 februari terugkeerden uit het Chinese Wuhan is besmet met het coronavirus. De zeventien hebben hun quarantaine in Nederland in goede gezondheid afgerond en die is nu opgeheven. Dat meldt de GGD Brabant-Zuidoost. De groep zat twee weken in afzondering. Die periode is genoeg om vast te kunnen stellen of iemand het virus onder de leden heeft. Ze kunnen nu weer gaan en staan waar ze willen.

De vijftien Nederlanders en twee Chinese partners werden twee weken geleden geëvacueerd uit Wuhan en omstreken, het hart van de virusuitbraak. China bedong dat ze eenmaal terug in Nederland veertien dagen in afzondering zouden blijven. Die tijd mocht het leeuwendeel van hen wel thuis uitzitten. Maar ze moesten binnenblijven en mochten bijvoorbeeld geen bezoek ontvangen of pakjes aannemen.

Een aantal zat in de centrale opvang in het Utrechtse dorp Huis ter Heide. De evacués belden dagelijks met de GGD. Ze waren gevraagd om eenmaal per dag hun temperatuur op te meten en te letten op ziekteverschijnselen. Niemand heeft klachten gekregen.

De tweede groep Nederlanders - die op 9 februari terugkeerde - zit thuis in quarantaine. Daarom wordt de centrale opvang gesloten, meldt de GGD Brabant-Zuidoost.