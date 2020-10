Geen corona-uitbraak in ziekenhuis Rijnstate Arnhem

Er is geen sprake van een corona-uitbraak op de afdeling Longgeneeskunde van ziekenhuis Rijnstate in Arnhem. Eind vorige week vreesde het ziekenhuis dat meerdere medewerkers de ziekte hadden opgelopen, maar uit extra testen in het weekeinde is gebleken dat slechts één medewerker besmet is. Deze medewerker zit thuis in quarantaine, aldus het ziekenhuis maandag.

Er zijn zeventig medewerkers en negentien patiënten getest. Van de patiënten had niemand een besmetting. Op de betreffende afdeling worden geen coronapatiënten verpleegd.