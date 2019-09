‘Geen concrete maatregelen voor jongeren’

Het kabinet doet niet genoeg om de problemen in het middelbaar en beroepsonderwijs aan te pakken. Dat stellen het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en de Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs (JOB), in een reactie op de kabinetsplannen voor het nieuwe jaar.

„Het kabinet heeft aandacht voor het lerarentekort, maar dat probleem staat niet op zichzelf. Bovendien worden leerlingen die al minder kansen hebben onevenredig hard getroffen”, aldus LAKS. De organisaties zouden graag zien dat het kabinet geld vrij maakt om te investeren in het welzijn van leerlingen en het aanpakken van de prestatiedruk in het middelbaar onderwijs.

Ook op de arbeidsmarkt moet er meer gedaan worden voor jonge mensen, vindt CNV Jongeren. „Jongeren ervaren stress, druk en onzekerheid bij de opbouw van een zelfstandig bestaan. Wat betreft het verbeteren van hun toekomstperspectieven is er nog veel werk aan de winkel. Helaas blijven concrete maatregelen nog uit”, aldus de vakbond. Jongeren worden volgens CNV vooral benadeeld door de flexibilisering van de arbeidsmarkt. „Ze krijgen steeds later een vast contract en stellen het kopen van een huis of het stichten van een gezin daardoor langer uit.”