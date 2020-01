Geen compensatie vuurwerkverkopers voor knalverbod

Vuurwerkhandelaren die nog knalvuurwerk in voorraad hebben dat komende jaarwisseling wordt verboden, krijgen hiervoor geen compensatie. „We weten al heel lang dat de discussie hierover loopt”, zegt minister Stientje van Veldhoven (Milieu). Volgens premier Mark Rutte nemen ondernemers nu eenmaal risico’s.

Van Veldhoven vindt compensatie niet logisch, omdat het nog vroeg in het jaar is en de discussie over een knalverbod al langer loopt. Deze week lekte uit dat het kabinet deze jaarwisseling al een verbod wil op knalvuurwerk en pijlen. De VVD, die eerst nog tegen zo’n verbod was, opperde dat ondernemers gecompenseerd zouden moeten worden. Dat zal niet zo snel gebeuren. „De branche heeft eerder ook aangegeven voorstander te zijn van een verbod op knalvuurwerk”, zegt Van Veldhoven. Volgens de bewindsvrouw blijft er genoeg vuurwerk over voor verkopers, zoals „cakeboxen en bloemen”.

Het kabinet wil dat de pakkans groter wordt. „Dit vereist een samenspel van gemeenten, openbaar ministerie, politie en gemeentelijke handhavers”, schrijft het kabinet. Maar in de strijd tegen illegaal vuurwerk en relschoppers trekt het kabinet niet direct de knip. „Bij de planning zal met extra inzet rond de jaarwisseling rekening moeten worden gehouden. Dit zal binnen de bestaande politiecapaciteit gebeuren.”

Wel blijft het ministerie van Justitie praten met burgemeesters en politie. Ook blijft een totaalverbod „gewoon mogelijk”, aldus Van Veldhoven. Het kabinet volgt aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid op.