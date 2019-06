Geen code oranje meer voor Utrecht en Limburg

Het KNMI heeft code oranje voor de provincies Utrecht en Zuid-Limburg ingetrokken. De waarschuwing voor onweer met zware windstoten geldt nog wel voor de provincies Gelderland, Flevoland, Overijssel, Drenthe, Friesland, Groningen en in het Waddengebied. In Utrecht, Zuid-Limburg, Noord-Brabant en Noord-Holland geldt voorlopig nog wel code geel.

In de eerste helft van de avond trekken felle buien met onweer van zuidwest naar noordoost over ons land. Naarmate de buienlijn over het land trekt, neemt die in intensiteit toe. De buien kunnen gepaard gaan met zware windstoten van 75 tot 100 kilometer per uur en met hagel en veel neerslag in korte tijd.

Dinsdagavond en in de nacht van woensdag op donderdag trok ook al een gebied met hevig onweer, windstoten, hagel en veel regen over het land. Beide keren trok het noodweer een spoor van vernielingen, met bij elkaar tientallen miljoenen euro’s aan schade.

Ondanks de vele regen die is gevallen, is het in delen van Nederland nog steeds erg droog. Waterschap Aa en Maas heeft een verbod afgekondigd voor beregening met water uit sloten en beken, voor het gebied ten zuiden van de lijn Den Bosch, Nuland en Herpen.