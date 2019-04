Geen cel meer voor crimineel die klikte

Ex-crimineel Alain S. (49) hoeft niet meer de cel in voor zijn rol als bedrijfsleider in de door hem verlinkte drugsbende. De rechtbank in Breda besloot donderdag dat S. al genoeg is gestraft doordat hij een nieuwe identiteit in het buitenland heeft moeten aannemen.

S. stapte in 2012 naar de politie uit angst voor een doodsbedreiging door zijn baas Ton K. In de verklaringen die hij bij de politie aflegde, verlinkte hij tientallen criminelen uit het Tilburgse drugsmilieu.

Advocaten van S. hadden ervoor gepleit S. vrijuit te laten gaan, omdat hij geen eerlijk proces had gekregen. De rechtbank oordeelde dat er weliswaar fouten waren gemaakt, maar dat S. niet oneerlijk is behandeld. Wel zijn enkele delen van zijn verklaringen uitgesloten van het bewijs.

De rechtbank legde 248 dagen cel op. Die tijd zat S. al uit in voorarrest. Ton K. kreeg 6 jaar cel voor het leiden van de drugsbende.

Tons zoon Mike, die vanaf 2009 ook aan de leiding van de organisatie kwam, kreeg 3 jaar. Twee andere familieleden gaan ook de cel in. In totaal zijn vijftien mannen veroordeeld.

Toen de officier van justitie in januari drie jaar cel eiste tegen Alain S. zei ze al meteen dat het in verband met de bescherming onwenselijk zou zijn om hem de gevangenis in te sturen. De rechtbank noemde de eis dan ook ‘onbegrijpelijk’. S. heeft samen met zijn gezin twee jaar lang in isolement op verschillende locaties in Nederland gewoond. Inmiddels heeft het gezin een nieuwe identiteit in het buitenland.

De rechtbank noemde de verklaringen van S. uniek. „Waar vaak alleen katvangers gepakt worden en de structuur onduidelijk blijft, is dat in deze zaak uitvoerig blootgelegd.”