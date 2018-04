Geen cel 71-jarige voor insteken op agenten

Een 71-jarige man uit Bunde heeft van de rechtbank in Maastricht een grotendeels voorwaardelijke celstraf gekregen nadat hij met een mes op agenten had ingestoken. Dat gebeurde in de tuin van zijn woning, begin mei 2016. Hij was dronken en had een bijl en een mes in zijn handen.

Toen het de agenten niet lukte de dolgedraaide man rustig te krijgen, wilden ze hem aanhouden. Daarop stak hij telkens met het mes naar de agenten. Twee werden geraakt, in een been en een arm. Het letsel viel relatief mee, aldus de rechtbank, die poging tot doodslag, pogingen tot zware mishandeling en bedreiging bewezen achtte.

Toch hoeft de man niet terug naar de cel, omdat hij van de 27 maanden er 24 voorwaardelijk zijn opgelegd en hij al drie maanden in voorarrest zat. De aanklager had 21 maanden cel geëist.

De rechtbank straft mild, vanwege de omstandigheden van de man. Hij wordt omschreven als rustig, maar stressfactoren hadden geleid tot zijn gedrag. Hij moet zich wel houden aan een alcoholverbod en een schadevergoeding betalen aan twee agenten.