„Geen boringen naar aardgas onder Waddenzee”

„Voorkom nog meer aardgaswinning onder de Waddenzee.” Dat is de oproep van de Waddenvereniging, en meer dan veertig andere organisaties, aan de Tweede Kamer. Kamerleden gaan donderdag met minister Eric Wiebes (Economische Zaken) in debat over de gaswinning in het natuurgebied.

Volgens de organisaties steunt Wiebes de plannen van de NAM om nog meer aardgas onder de Waddenzee weg te halen. De Waddenvereniging maakt zich hierover grote zorgen. Volgens de vereniging leidt gaswinning tot bodemdaling. Daarnaast komen bij het winnen en verbranden van aardgas broeikasgassen vrij die bijdragen aan klimaatverandering, waardoor de zeespiegel stijgt. „De combinatie van een dalende bodem en een stijgende zeespiegel is funest voor het waddengebied”, stelt de vereniging.

De Waddenzee staat op de lijst van UNESCO Werelderfgoed. „Stoppen met aardgaswinning in ons enige UNESCO-natuur-werelderfgoed”, zegt directeur Lutz Jacobi van de Waddenvereniging. Verwijzend naar de scholieren die donderdag actie voeren voor het klimaat zegt ze: „Ik ben trots op al die kinderen die vragen om een toekomst zonder CO2-uitstoot. Het is een goede week om iets te doen voor het klimaat en het behoud van de Waddenzee. Want door aardgas onder de Waddenzee te laten zitten slaan we twee vliegen in één klap: CO2-uitstoot verminderen en de natuur beschermen.”