‘Geen bewijs voor verhelpen depressie met de juiste voeding’

Hoewel vaak beweerd wordt dat de juiste voeding depressies kan voorkomen of verhelpen, is het bewijs hiervoor flinterdun. Dat stelt Florian Thomas-Odenthal, masterstudent psychologie aan de Universiteit Leiden. Hij nam in zijn thesisonderzoek een aantal wetenschappelijke artikelen over het onderwerp onder de loep.

Thomas-Odenthal geeft als voorbeelden ‘Gezond eten helpt bij depressiebehandeling’ en ‘Mediterraan dieet vermindert risico op depressies’. „De link tussen voeding en depressies komt de laatste jaren steeds vaker in het nieuws. Auteurs trekken vaak veel sterkere conclusies dan op basis van de onderliggende onderzoeken gerechtvaardigd is”, concludeert de psychologiestudent. „Als je al het experimentele bewijs bij elkaar neemt, is er geen sterke link te vinden tussen je dieet en het voorkomen van depressie, of dat een dieet kan helpen bij de behandeling ervan”, vervolgt hij.

Thomas-Odenthal onderzocht in totaal 50 artikelen. Zijn onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift PLOS ONE.