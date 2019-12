Geen bewijs lekken dossier viervoudige moord

De Rijksrecherche heeft geen aanwijzingen gevonden dat er gelekt is uit het politiedossier over de viervoudige moord in een growshop in Enschede vorig jaar. Het onderzoek is daarom gestopt, is maandag gemeld.

Na de moorden vorig jaar november, verschenen details uit het onderzoek in de media. Daarom volgde een onderzoek naar mogelijke schending van de geheimhouding, gericht op de politie, het Openbaar Ministerie en de rechtspraak. Echter, de kring van mensen die bij verschillende informatie kon komen is zo groot, dat niet duidelijk is wie er zou hebben gelekt. „Het onderzoek heeft geen aanknopingspunten opgeleverd die tot een verdachte van lekken van informatie kan leiden”, staat in een verklaring.

De vier slachtoffers, onder wie de eigenaar van de growshop, waren van dichtbij doodgeschoten. Dat gebeurde november vorig jaar in een pand aan de Van Leeuwenhoekstraat in Enschede. Reden voor de liquidaties is mogelijk een ruzie in de hennepwereld. De van oorsprong uit Servië afkomstige Camil A. (58) en zijn zoons Dejan (32) en Denis (31) worden verdacht van de moorden. Zij zitten in de cel. De rechtszaak zal naar verwachting volgend voorjaar inhoudelijk worden behandeld.