’Geen bewijs dat hydroxychloroquine werkt, wel voor risico’s’

Er is geen enkel bewijs dat een middel als hydroxychloroquine werkt tegen het coronavirus, maar er zijn wel serieuze risico’s. Daarvoor waarschuwt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Die organisatie gaat over toelating van medicijnen in Nederland. De Amerikaanse president Donald Trump zei maandag dat hij het antimalariamiddel hydroxychloroquine al zeker anderhalve week slikt. Hij denkt zo te voorkomen dat hij besmet raakt met het coronavirus.

In de afgelopen weken zijn meerdere tests gedaan om te kijken of coronapatiënten baat hebben bij middelen als chloroquine, hydroxychloroquine, azitromycine en zink. Bij mensen met ernstige klachten en bij mensen die minder erg ziek zijn, is er geen bewijs dat zulke middelen werken, zegt het CBG. Wel is bekend dat hydroxychloroquine en azitromycine kunnen leiden tot gevaarlijke hartritmestoornissen. Dat kan nog erger worden als iemand die twee middelen combineert.