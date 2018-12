Na de tsunami in Indonesië zijn er vooralsnog geen berichten over Nederlandse slachtoffers. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt wel in nauw contact te staan met de Nederlandse ambassade in Jakarta. Reisorganisatie Thomas Cook heeft in het getroffen gebied momenteel geen vakantiegangers zitten, laat een woordvoerster desgevraagd weten.

Ook een woordvoerster van reisorganisatie TUI zegt niets over Nederlandse getroffenen te hebben vernomen.