Bij het stadion van ADO Den Haag was het dinsdag rustig. Iets na 9.00 uur stond er welgeteld één tractor. Vijf bussen stonden klaar om boeren van het stadion naar het Malieveld te brengen, maar daar was geen belangstelling voor. Veel boeren rijden rond in en in de omgeving van het centrum.

Burgemeester Pauline Krikke gaf maandag toestemming voor 75 landbouwvoertuigen op het Malieveld. De rest had moeten parkeren bij het stadion of op het strand van Scheveningen.