De geplande asbestsanering in de hervormde Grote Kerk in Scherpenzeel blijkt niet nodig te zijn. De ommanteling om de verwarmingsbuizen is niet asbesthoudend. De houten vloer in het kerkgebouw wordt de komende maanden vervangen.

Nu er geen asbest aanwezig is, kunnen de verwarmingsbuizen eenvoudiger en sneller worden verwijderd. „Dit betekent voor ons een forse financiële meevaller en wellicht tijdwinst in de planning”, aldus het college van kerkrentmeesters van de hervormde gemeente.