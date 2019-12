Geen apart lhbti-beleid in Nunspeet

Er komt geen apart beleid voor lhbti’ers in de gemeente Nunspeet. Dat liet een woordvoerder van de gemeente vrijdagmorgen desgevraagd weten.

Fractievoorzitter André Timmerman van Groenlinks-PvdA pleitte donderdagavond in een motie voor het opstellen van specifiek beleid voor de lhbti-gemeenschap, om discriminatie van en geweld tegen deze groep tegen te gaan.

Afgezien van de GL/PvdA en VVD was er geen draagvlak voor de motie. De andere partijen vinden een apart beleid voor lhbti’ers onnodig. „Waarom specifiek voor deze groep?”, vraagt fractievoorzitter Harm Jan Polinder van de SGP zich af. „Volgende week is er misschien een immigrantengezin met problemen. Gaan we daar ook specifiek beleid voor opstellen?”

Op de vraag van Polinder of Timmerman concrete voorbeelden kon noemen van geweld tegen lhbti’ers in de gemeente, bleef het stil. „Ik vermoed dat er zich helemaal geen problemen hebben voorgedaan.” Volgens burgemeester Van de Weerd zijn er inderdaad geen geweldsincidenten bekend, al is daar geen concreet onderzoek naar gedaan.

Een tweede motie, waarin werd opgeroepen om iedere Nunspeter die dat nodig heeft aandacht te geven, werd wel unaniem aanvaard.