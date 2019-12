Geen ander hof voor Willem Holleeder

Willem Holleeder krijgt in het hoger beroep van zijn strafzaak geen ander hof. Het gerechtshof in Amsterdam besloot maandag de beroepszaak ‘gewoon’ zelf te behandelen, ondanks het verzoek van Holleeder zijn proces bij een ander gerechtshof onder te brengen.

Holleeder (61) is bang dat ‘Amsterdam’ zijn zaak niet meer onbevangen kan beoordelen. Het gerechtshof in de hoofdstad achtte hem eerder in het grote liquidatieproces Passage al schuldig, zonder dat hij daarin terechtstond. Volgens het hof behoorde hij tot dezelfde misdaadgroepering als Dino Soerel, die in Passage levenslang kreeg opgelegd.

De rechtbank veroordeelde Holleeder in juli in zijn eigen zaak eveneens tot levenslang. Hij is schuldig bevonden aan het geven van opdrachten voor liquidaties, waaronder die van Kees Houtman (2005) en Thomas van der Bijl (2006). Die moorden speelden ook in Passage een hoofdrol. Holleeders advocaat zei eerder dat de rechtbank bij de veroordeling van zijn cliënt stevig op de uitspraak in Passage heeft geleund.

Volgens het hof is de vrees van Holleeder dat de raadsheren niet onafhankelijk en niet onpartijdig zijn echter niet gerechtvaardigd. Zijn beroepszaak wordt behandeld door rechters die op geen enkele manier betrokken zijn geweest bij het Passageproces of een andere strafzaak tegen Holleeder, aldus het hof. Bovendien nemen de rechters weliswaar kennis van eerdere vonnissen, maar laten zij zich er niet door leiden. „Dit hof beoordeelt de zaak helemaal opnieuw”, aldus de voorzitter.

Holleeder was zelf niet aanwezig. Hij kan niet tegen de beslissing in beroep. Zijn strafzaak gaat begin volgend jaar verder. Een datum is nog niet bepaald.