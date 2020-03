Geen Alpe d’HuZes om coronavirus

De sponsortocht Alpe d’HuZes waarmee geld wordt vergaard voor onderzoek naar kanker, gaat dit jaar niet door. Vanwege het coronavirus heeft de organisatie besloten het evenement dat stond gepland voor 4 juni te verplaatsen naar 2021.

Door het coronavirus is het niet mogelijk om dit jaar een veilig en verantwoord evenement te organiseren. „Een groot aantal deelnemers doet nu z’n best om kanker te overwinnen of is oud-patiënt. Zij zijn een risicogroep”, aldus Jan Kouwenhoven, voorzitter van Alpe d’HuZes.

Tijdens de Alpe d’HuZes beklimmen fietsers, hardlopers en wandelaars op één dag maximaal zes keer de berg Alpe d’Huez in de Franse Alpen om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. De berg die bekend is vanwege de vele haarspeldbochten staat symbool voor de moeilijke route die kankerpatiënten moeten afleggen.

De deelnemers hebben de afgelopen tijd flink getraind en donaties ingezameld voor deze vijftiende editie. Er was zo al bijna zeven miljoen euro opgehaald. Dat is ruim anderhalf miljoen euro meer dan vorig jaar rond deze tijd. Kouwenhoven: „Het is een zure, maar onvermijdelijke beslissing”.