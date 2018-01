Geen agressie tegen Twentse hulpverleners

Twentse brandweerlieden zijn, net als collega’s in andere regio’s, afgelopen jaarwisseling niet het slachtoffer geworden van agressie en geweld. De Brandweer Twente spreekt maandagochtend van een „beheersbare jaarwisseling”.

De brandweer werd negentig keer te hulp geroepen, meestal voor container- en afvalbrandjes in Enschede, Hengelo en Almelo. Dat aantal is vergelijkbaar met vorig jaar, toen de brandweer 83 keer werd gealarmeerd.

Aan de Oldenzaalsestraat in Enschede woedde zondagavond een schoorsteenbrand, maar die werd snel geblust. In de Paradijsstraat in Almelo was een uitslaande brand in een autobedrijf. Bij beide branden vielen geen gewonden.