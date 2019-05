Geen afmelding prins Harry voor Invictus Games

De organisatie van de Invictus Games gaat er vanuit dat de Britse prins Harry, die maandag voor de eerste keer vader is geworden, donderdag volgens afspraak aanwezig is bij de officiële lancering van het evenement in Den Haag. Een woordvoerder van de Invictus Games zei dat de organisatie geen afmelding heeft ontvangen.

Prins Harry is bedenker en beschermheer van de Invictus Games, een internationale sportevenement voor fysiek en mentaal gewonde militairen. Hij is donderdag bij de officiële aftrap van het aftellen naar de spelen die volgend jaar van 9 tot 16 mei in Den Haag worden gehouden.

Aanvankelijk zou prins Harry deze week ook naar Amsterdam reizen. Zijn woordvoerder maakte vrijdag bekend dat dit deel van de reis om logistieke redenen is geschrapt.

Meghan Markle, de vrouw van prins Harry, is bevallen van een zoon. Harry en Meghan tonen hun zoon over twee dagen aan de wereld.