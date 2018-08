„Geen actie Inspectie bij falende thuiszorg”

Veel thuiszorgorganisaties hebben de zaken niet op orde voor het leveren van goede en veilige zorg. En de inspectie grijpt niet in. Zo worden patiënten onterecht vastgezet en dient ongeschoold personeel insuline en sondevoeding toe. Dat constateert de Consumentenbond, die wil dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport actie ondernemen.

De Consumentenbond bestudeerde vijftig inspectierapporten van bezoeken die de IGJ aflegde bij thuiszorgorganisaties. 48 thuiszorgorganisaties bleken niet te voldoen aan de randvoorwaarden voor goede en veilige zorg. Zeven daarvan haalden zelfs geen enkele randvoorwaarde. Ook na een verplicht verbetertraject van de IGJ voldeden de meeste thuiszorginstellingen nog steeds niet aan de richtlijnen.

Volgens Bart Combée, directeur Consumentenbond, tonen de rapporten een alarmerend beeld. „En extra zorgelijk is dat de toezichthouder nauwelijks ingrijpt. De inspectie lijkt een beleid van pappen en nathouden te hanteren.” De thuiszorgorganisaties blijven ondertussen onverantwoorde zorg leveren, stelt hij. „Het is onbegrijpelijk dat de inspectie hier zo laks in is.”

De Consumentenbond heeft een meldpunt geopend waar mensen misstanden kunnen aankaarten.