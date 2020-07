Geen 500 asielkinderen naar Nederland, reacties gemengd

Veel organisaties en burgers zijn boos over het wegstemmen van een motie om 500 vluchtelingenkinderen uit Griekse kampen naar Nederland te halen. Tijdens een hoofdelijke stemming in de nacht van donderdag op vrijdag stemde een meerderheid van de Kamerleden tegen, zodat het oorspronkelijke voorstel van staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel) ten uitvoer wordt gebracht. Dat houdt in dat de kinderen in Griekenland blijven, maar Nederland betaalt dan wel mee aan hun opvang. Ruim 150 gemeenten hadden aangegeven wel kinderen te willen opvangen.

De Kamerleden die tegen hebben gestemd, vooral die uit christelijke hoek, krijgen veel kritiek. Zo twittert de Nederlands-Iraanse mensenrechtenactivist Sander Terphuis: „Parlementair jaar verdrietig & schaamteloos afgesloten; motie voor opvang 500 (weeskinderen) uit vervuilde Griekse kampen weggestemd. Wat hadden we de mond vol van solidariteit met kwetsbaren ivm CoronaCrisis. Nou zij zijn echt kwetsbaar. DIEPE SCHAAMTE.”

VluchtelingenWerk Nederland voelt „teleurstelling en onbegrip over verworpen kamermotie” en spreekt van ‘schijnoplossingen’ waar het kabinet zich op verkijkt.

Advocaat Patricia Scholtes, die is gespecialiseerd in migratierecht, schrijft op Twitter: „Griekenland heeft de EU lidstaten meerdere malen om hulp gevraagd om samen opvang te bieden aan deze kinderen. In tegenstelling tot andere Europese landen doet ons land toch niet mee. Diep triest.”

Naast de teleurgestelde opmerkingen zijn er ook reacties, vooral van rechtse signatuur, van mensen die het terecht vinden dat de vluchtelingenkinderen niet naar Nederland worden gehaald. Zo twitterde Johan Derksen: „Als we 500 kinderen uit Griekenland opnemen misbruiken mensensmokkelaars (ouders) weer de volgende kinderen voor hun doel en houden we dit walgelijk probleem in stand, echter als die echt graag helpen nu zelf een weeskind rechtstreeks uit een oorlogsgebied adopteren.”