Geen éxtra geld voor oorlogsmusea

Misschien dat de Nederlandse oorlogsmusea op iets meer hadden gerekend, maandag. Maar meer dan een mentale steun in de rug was het bezoek van de staatssecretaris van VWS niet.

„Niet dat ik anders had verwacht”, reageert directeur Wiel Lenders van het Vrijheidsmuseum in Groesbeek.

Het vernieuwde museum aan de grens met Duitsland stond maandag in het middelpunt van de belangstelling. Vertegenwoordigers van gemeente, provincie en het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds) waren aanwezig tijdens het werkbezoek van de bewindsman van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Niet alleen kwam Blokhuis de al eerder toegezegde noodsteun van twee miljoen euro toelichten, maar de visite was vooral ook bedoeld om de getroffen musea en herdenkingscentra een hart onder de riem te steken.

Oorlogsmusea hebben het al niet breed en door de gedwongen sluiting vanwege de coronacrisis lopen ze tonnen aan bezoekersinkomsten mis, naast verkopen uit museumwinkels en horeca. Directeur Lenders begroot de schade voor het Vrijheidsmuseum op zo’n 250.000 euro.

Hoeveel hij uit het hulpfonds krijgt is nog niet duidelijk. Dat wordt de komende weken beslist door de Stichting Musea en Herinneringscentra ‘40-’45, waar de veertien grote en middelgrote oorlogsmusea en herdenkingscentra bij zijn aangesloten.

Meer financiële steun van het ministerie zit er zeker niet in, verzekerde Blokhuis maandag. „De overheid mag geen instandhoudingssubsidie geven en alleen bijdragen op projectmatige basis.” Lovende woorden had hij voor het Groesbeekse museum, dat zichzelf weet te bedruipen. „Tijdens mijn vorige bezoek aan het -toen nog- Nationaal Bevrijdingsmuseum was ik al onder de indruk van de visie en motivatie van de directie. Ik was dan ook benieuwd wat daar van terecht is gekomen”, verklaart hij zijn werkbezoek aan Groesbeek. „Dit is een pareltje op de museumkaart.”

Vrijwilligers

Ondanks dat het Vrijheidsmuseum voor 98 procent afhankelijk is van entreegelden en het museum op dit moment nog maar 30 procent van zijn capaciteit mag benutten, is Lenders niet negatief over de toekomst. „In de korte tijd dat we als vernieuwd museum open zijn geweest, hebben we dagelijks dubbel zoveel bezoekers getrokken dan voorheen.”

En mocht de crisis langer aanhouden dan verwacht, dan is ook de provincie Gelderland bereid de helpende financiële hand uit te steken, aldus de directeur. „De provinciale overheid heeft toegezegd de musea in Aalten, Oosterbeek en Groesbeek te zullen steunen.”

Speciale aandacht had de staatssecretaris maandag voor de vrijwilligers van het museum. Hoewel het Vrijheidsmuseum een vijftal betaalde krachten in dienst heeft, is volledige openstelling zonder onbezoldigd personeel niet mogelijk. Een deel van hen behoort tot de risicogroep en durft nog steeds niet te komen. „Als dat zo blijft, dan gaan we vrijwilligers werven onder scholieren en studenten. Op dit moment is dat nog niet nodig. Bij andere oorlogsmuseum is de situatie nijpender. Zij moeten noodgedwongen enkele dagen in de week dicht omdat ze te weinig mensen hebben om de boel draaiende te houden. Dat gaat bij ons zeker niet gebeuren.”

Geen van de vrijwilligers heeft tot nog toe het coronavirus opgelopen, vertelt Lenders. „Dat komt omdat we de voorzorgsmaatregelen streng in acht nemen. Onze mensen dragen mondkapjes. Bij de entree en in de horeca wordt gewerkt met plexiglas en de anderhalve meter-maatregel wordt strikt gehandhaafd. We hebben daarom in het museum een looproute aangebracht en laten niet meer dan zes bezoekers per kwartier binnen. Dat zijn er maximaal 120 per dag. Als dat goed blijft gaan, willen we dat iedere week verhogen met twee extra bezoekers per kwartier.”