‘Geef zorgmedewerkers en leraren voorrang bij coronavaccin’

Als een coronavaccin beschikbaar komt, zouden mensen die in de zorg en het onderwijs werken voorrang moeten krijgen bij de inentingen. Dat vinden hun vakbonden.

Zorgvakbond FNV Zorg & Welzijn zegt dat het niet alleen over de gezondheid van de medewerkers gaat, maar ook over de gezondheid van „de meest kwetsbare mensen voor wie ze zorgen”. „Het beschermt op twee manieren, naar de medewerker en naar de patiënt. Als het vaccin aan de orde is, zullen we voorrang zeker aan de orde stellen”, laat bestuurder Elise Merlijn van de bond weten.

Volgens haar heeft de samenleving de mensen in de zorg hard nodig. „We hebben er met zijn allen kei last van, omdat gans het raderwerk instort. Op tv zien we ziekenhuisdirecteuren rond lege bedden waar patiënten in kunnen maar waar geen personeel is om voor ze te zorgen. Als je in de frontlinie zit en het verzuim toeneemt, moet je alle hens aan dek zetten zodat het belangrijke werk gedaan kan blijven worden.” Merlijn koppelt het aan het vuurwerkverbod. „Als mensen geen vuurwerk mogen afsteken omdat de zorg moet worden ontlast, prima, maar dan moet je daar ook tegenover zetten dat je zorgmedewerkers aanbiedt dat ze als eersten een geschikt vaccin toegediend krijgen als zij dat willen. Dan voeg je de daad bij het woord, als zorg zo belangrijk is.”

Ook zorgvakbond CNV Zorg & Welzijn hoopt dat mensen die in de zorg werken straks voorrang krijgen bij een vaccinatie, „omdat het personeel in aanraking komt met zieke en kwetsbare mensen en omdat het ziekteverzuim in de zorg al enorm hoog is. Mensen moeten vaak wachten met werken. Als ze een vaccin krijgen, kan dat het ziekteverzuim verminderen, waardoor de werkdruk minder hoog wordt.” De zorgvakbond NU’91 heeft nog geen standpunt ingenomen over voorrang voor de zorg.

Onderwijsbond AOb zegt dat „leerkrachten door moeten blijven werken onder ingewikkelde omstandigheden”. „Als je dat van ze vraagt, is het ook logisch dat ze voorrang krijgen bij vaccinaties.”

Maandag bleek dat een van de potentiële coronavaccins, van de Amerikaanse farmaceut Pfizer en het Duitse BioNTech, in proeven veelbelovende resultaten laat zien. Pfizer en BioNTech verwachten voor het einde van het jaar de eerste doses te kunnen leveren en tegen het eind van volgend jaar zouden genoeg vaccins moeten zijn gemaakt om 650 miljoen mensen in te enten. De Europese Unie heeft alvast 200 miljoen doses besteld.

Enkele weken geleden stelde de Europese Commissie een lijst op van groepen die voorrang zouden moeten krijgen bij inentingen tegen het coronavirus. Op die lijst staan onder meer zorgmedewerkers, 60-plussers en mensen met gezondheidsproblemen. Maar het gaat om een advies aan de lidstaten, Brussel kan de voorrang niet verplichten.