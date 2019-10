„Geef Venezolanen op ABC-eilanden hulp”

Een noodkreet van het Rode Kruis: voor gevluchte Venezolanen op Aruba, Bonaire en Curaçao moet snel een humanitaire oplossing komen. Op dit moment leven veel van hen voortdurend in angst en vormen uitbuiting en mensenhandel een groot risico, aldus de hulporganisatie.

Duizenden mensen zijn gevlucht uit Venezuela naar de eilanden wegens de barre omstandigheden in hun thuisland. Velen van hen moeten zelf uitzoeken hoe ze aan eten, onderdak of medicijnen komen. Het Rode Kruis helpt mensen waar het kan, maar noemt dat geen houdbare situatie. "We zouden graag samen met andere partijen op de eilanden zoeken naar een structurele oplossing. Ook de Nederlandse overheid moet hier een belangrijke rol in spelen", aldus directeur van het Rode Kruis Marieke van Schaik. Zij is net terug van een bezoek aan Curaçao.

Met name op Curaçao en Aruba pleit de organisatie voor meer hulp. Van Schaik: "Ik sprak enkele Venezolaanse vrouwen die gevlucht zijn voor het geweld in hun land. Op Curaçao kunnen ze nauwelijks in hun levensonderhoud voorzien. Het Rode Kruis betaalde de kosten voor de bevalling van een tweeling van een van hen. De moeder maakt zich grote zorgen hoe ze de tweeling van twee maanden oud kan verzorgen. Zij en haar man zijn continu op zoek naar werk. Als ze iets vinden, is het voor even en worden ze heel slecht betaald."

Eerder dit jaar opende het Rode Kruis Giro 5125 voor de Venezolanen op de vlucht. Er is meer dan 450.000 euro opgehaald, maar er is volgens de organisatie nog veel meer nodig.

Dagelijks verlaten duizenden mensen Venezuela. De verwachting is dat eind dit jaar 5 miljoen Venezolanen zijn gevlucht. Daarmee is het volgens het Rode Kruis momenteel na Syrië het land met het grootste aantal mensen dat gevlucht is.