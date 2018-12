„Geef toezichthouders wapenstok en pepperspray”

Een wapenstok, pepperspray en een bodycam. Daarmee moeten buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) zo snel mogelijk worden uitgerust. Zeker tijdens de rumoerige jaarwisseling.

Dat pleidooi doet de Nederlandse Boa Bond (NBB) dinsdag. Nu beschikken veruit de meeste van de ongeveer 23.000 boa’s, zoals toezichthouders, alleen over handboeien. Dus staan boa’s in spanningsvolle situaties in hun hemd, aldus NBB-voorman Eric Lakenman desgevraagd. Terwijl ze in de praktijk politietaken uitvoeren, zoals het tot bedaren brengen van raddraaiers.

Zeker tijdens oud en nieuw voelen boa’s zich onvoldoende uitgerust met verdedigingsmiddelen, zegt hij. „Ik hoor oorlogsverhalen over de jaarwisseling. Boa’s worden uitgescholden en krijgen vuurwerk naar zich toegegooid. Vuurpijlen vliegen rond hun hoofden. Een paar jaar geleden werd er in Medemblik onder het voertuig van handhavers zwaar vuurwerk tot ontploffing gebracht. Die auto raakte total loss.”

Afschrikken

Met wapenstok, pepperspray en bodycam kunnen boa’s zich in hachelijke situaties beter verdedigen én oproerkraaiers afschrikken, zegt Lakenman. „Neem de bodycam, een cameraatje dat je bij je draagt. Gebleken is dat zo’n bodycam mensen onder invloed van alcohol en drugs op afstand houdt. De agressor doet een stap terug als hij weet dat zijn gedrag wordt gefilmd.” Lakenman wijst er wel op dat boa’s goed getraind moeten zijn voor gebruik van extra middelen.

Nu al is het mogelijk dat plaatselijke autoriteiten boa’s toestaan om wapenstok, pepperspray en bodycam te gebruiken. Wel is daarvoor groen licht nodig van het ministerie van Justitie. Onder meer boa’s in Assen zijn met extra middelen uitgerust.

Is het gebruik van geweld niet voorbehouden aan de politie? „De politie laat het op straat vaak afweten”, reageert Lakenman, die zelf jarenlang agent was. „Nu al komen we 5000 agenten tekort. Een boa zal zich ook op het platteland moeten kunnen verdedigen. Hij moet er zonder kleerscheuren afkomen. Want het is een droombeeld dat de politie er binnen vijf minuten is om een boa te helpen.”

Politiewetenschapper dr. Lex Cachet staat „zonder meer afwijzend” tegenover het uitrusten van boa’s met wapenstok en pepperspray. „Alleen de politie mag geweldsmiddelen gebruiken. Laat dat vooral zo blijven. Agenten zijn goed getraind om beheerst met hun wapens om te gaan.”

Relschoppers

De tegenwerping dat er een schreeuwend tekort is aan agenten, brengt Cachet niet op andere gedachten. „De politie zou haar 60.000 werknemers anders moeten inzetten. Nu richt de politie zich te veel op bestrijding van nationale misdaad. Voor lokale handhaving van de openbare orde moet de politie meer capaciteit uittrekken. Zodat agenten tijdens oudjaar paraat staan om relschoppers aan te pakken.”

Boa’s moeten sowieso niet in risicovolle situaties tijdens oudjaar de straat op, vindt Cachet. „In zo’n nacht kan bijvoorbeeld de brandweer worden aangevallen. Dan moet de politie optreden. Boa’s kunnen andere nuttige taken uitvoeren. Zoals ordehandhaving bij een bloemencorso of foutparkeerders beboeten.”