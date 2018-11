„Geef ons een Nerd des Vaderlands”

Nederland heeft een ‘Nerd des Vaderlands’ nodig, iemand die op de hoogte is van de nieuwste technologische ontwikkelingen en daar in de media tekst en uitleg bij geeft. Dat zegt hoogleraar Risicomanagement van high-tech systemen Marielle Stoelinga in haar oratie donderdag aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Er zijn al een Denker, een Dichter, een Fotograaf en een Componist des Vaderlands: „Tijd voor het aanstellen van een Nerd des Vaderlands. Hij en bij voorkeur zij, kan aan een breed publiek uitleggen wat de essentie van nieuwe technologieën is’, zegt Stoelinga.

Informatica speelt een centrale rol bij vele innovaties die mede bepalen hoe onze toekomstige maatschappij eruitziet. Informatici moeten een stevige rol in het debat daarover opeisen. ,,Veel discussies over zelfrijdende auto’s, artificiële intelligentie en blockchains worden gevoerd door filosofen, economen en anderen. Uiteraard hebben zij een belangrijke visie, maar wij informatici moeten ook een stevige rol in het debat opeisen. Wij zijn veel beter op de hoogte van de technologische ontwikkelingen, waar de risico’s en waar de mogelijkheden zitten”, aldus de wetenschapper.

Marielle Stoelinga houdt vrijdag ook een oratie aan de Universiteit van Twente in Enschede.