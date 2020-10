‘Geef horeca een paar dagen de tijd om voorraden op te maken’

Als de horeca de deuren moet sluiten, laat die maatregel dan pas over een paar dagen ingaan. Cafés en restaurants hebben tijd nodig om hun ingekochte voorraden op te maken, zeggen horeca-ondernemers.

„Ik hoop echt niet dat we vanavond direct dicht moeten”, zegt horecabaas Won Yip, die meerdere zaken in het centrum van Amsterdam heeft. „Dan moet er weer een hoop eten worden weggegooid.” De ondernemer heeft begrip voor de maatregelen, maar vindt dat zaken een paar dagen de tijd moeten krijgen om zich te kunnen voorbereiden.

Dat vindt ook Maarten Hinloopen, voorzitter van de Haagse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland en ondernemer op de Grote Markt. „Het zou absoluut beter zijn als we onze voorraden kunnen uitverkopen.” Ook Laurens Meyer, horecamagnaat en eigenaar van onder meer De Drie Gezusters in Groningen, is het met de oproep eens. „We hebben de vorige keer tonnen aan voedsel moeten weggooien. We hebben het uitgedeeld aan personeel, naar de voedselbank gebracht, maar er is ook heel veel in de containers beland.”

Hinloopen en Meyer zijn het oneens met de mogelijke sluiting van de horeca. „Ik vind het symboolpolitiek”, zegt Meyer. „Het virus verdwijnt er niet van. We moeten met maatwerk kijken hoe we mét het virus kunnen leven. Daar heeft de horeca ook al allerlei ideeën voor aangedragen.” Yip vindt sluiting alleen te rechtvaardigen als ook andere sectoren helemaal dichtgaan. „De horeca is nu opnieuw de kop van Jut. Sportscholen mogen bijvoorbeeld misschien wel openblijven. Ik heb begrip voor de maatregelen, maar alleen als we overal doorpakken. Anders heb je geen enkele garantie dat het iets gaat helpen.”