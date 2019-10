‘Geef fiscus geen voorrang bij innen schulden’

Om het aantal huisuitzettingen verder te laten afnemen is het belangrijk dat het Rijk en de Belastingdienst geen voorrang meer krijgen bij het innen van schulden. Dat zegt de vereniging van woningcorporaties Aedes. Voor het vijfde jaar op rij is het aantal huisuitzettingen gedaald.

Vorig jaar gingen woningcorporaties bij 3000 huishoudens over tot uitzetting, 19 procent minder dan in 2017. Onder huurders met een huurachterstand zijn opvallend veel mensen met verward gedrag, blijkt uit een enquête van de vereniging onder 170 woningcorporaties.

„Omdat het Rijk en de Belastingdienst nog steeds voorrang krijgen bij het innen van schulden komen deze huurders nooit uit de problemen”, zegt voorzitter Marnix Norder van Aedes. „Een dak boven je hoofd is in die situatie belangrijker dan een boete of een bekeuring.”