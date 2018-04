„Geef criminele opbrengst terug aan de buurt”

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb wil een deel van de opbrengst die door ondermijnende activiteiten van criminelen zijn afgepakt, teruggeven aan de wijken waar het geld en de goederen in beslag worden genomen. Op deze manier wil de stad Rotterdam het draagvlak voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit vergroten.

„We pakken flink wat geld en goederen van criminelen af. Samen met het Openbaar Ministerie wil ik er voor zorgen dat dit vaker teruggaat naar de wijken die het meest lijden onder deze vorm van criminaliteit. Zo laten we zien dat criminaliteit niet loont en investeren we het geld daar waar dit het hardst nodig is”, aldus burgemeester Aboutaleb, die woensdag de jaarrapportage 2017 over ondermijnende criminaliteit naar de Rotterdamse raad stuurde.

Het Openbaar Ministerie in Rotterdam gaf vorig jaar al een boot aan het Scheepvaart en Transport College in de havenstad cadeau. Deze was in beslag genomen na een drugsvangst. Ook wil de burgemeester dat er nog meer wettelijke mogelijkheden komen om informatie met andere partijen te kunnen delen die ze nu nog niet met elkaar mogen delen. Zo wil hij ondermijnende criminaliteit voorkomen en vroegtijdig signaleren.

Ondermijning treedt op waar de boven- en onderwereld elkaar raken. Het gaat onder andere om winkels waar zelden klanten binnenstappen en kapperszaken zonder stoel. „Ondermijning drukt eerlijke economie weg, vergiftigt het opvoedingsklimaat en bedreigt de maatschappelijke integriteit”, schrijft Aboutaleb.

In 2017 werden opnieuw resultaten geboekt in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Zo werd beslag gelegd op ongeveer 73 miljoen euro aan crimineel vermogen en werden negentien geldtransactiekantoren gecontroleerd. Daarvan zijn er inmiddels tien niet meer actief. Ook werden op industrieterrein Spaanse Polder twaalf controles bij garagehouders uitgevoerd en werd ter waarde van ruim een half miljoen euro aan auto’s in beslag genomen. Verder werden zaken gesloten en vergunningen ingetrokken.