‘Geef boete aan verhuurder die te veel vraagt’

De Woonbond vindt dat huizenverhuurders een boete moeten krijgen als zij een te hoge huurprijs vragen. De organisatie wil dat het vragen van een te hoog huurbedrag als economisch delict wordt gezien, zo laat ze dinsdag weten. In dat geval kan een boete worden gegeven.

„Nu moeten verhuurders de huur verlagen wanneer een huurder ontdekt dat de huurprijs te hoog is, en dit via de Huurcommissie afdwingt”, zegt Erik Maassen van de Woonbond. „Maar er volgt geen straf”. De politiek moet volgens de Woonbond de volgende stap nemen. „De Tweede Kamer heeft al een motie aangenomen waarin wordt gevraagd het rekenen van een te hoge huur als economisch delict te zien. De minister is nu dus aan zet”, laat Maassen weten.

Huurders die maandelijks meer dan 720 euro betalen, kunnen niet naar de Huurcommissie als hun verhuurder te veel geld vraagt. Zij kunnen volgens de Woonbond alleen een beroep doen op de rechter, en dat is vaak een hoge drempel. De bond stelt daarom voor de route naar de Huurcommissie open te stellen voor huurders die maximaal 1000 euro per maand betalen. „Deze huurders verdienen ook een laagdrempelige manier om geschillen met de verhuurder te toetsen.”