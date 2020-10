Gedupeerden willen groepsclaim in Nederland na corona in Ischgl

Nederlandse gedupeerden van de massale coronagolf in het Oostenrijkse skidorp Ischgl willen naar de Nederlandse rechter voor een schadevergoeding. De Oostenrijkse consumentenvereniging die de belangen van honderden Nederlanders behartigt, bereidt juridische stappen voor. De Oostenrijkse club wil Oostenrijkse toerisme-organisaties en hotels in een groepsvordering voor de rechter slepen.

De organisaties en hoteliers hebben in sommige gevallen reizigers immers verkeerd geïnformeerd over de coronaproblemen in Ischgl, aldus voorzitter Peter Kolba van de Verbraucherschutzverein (VSV). Ze zouden hebben gezegd dat het veilig was, terwijl dat niet zo was.

De VSV onderzoekt nu met een Nederlandse advocaat of in Nederland een zogenoemde class action-rechtszaak mogelijk is. De VSV bekijkt dat ook voor de Verenigde Staten. In Oostenrijk zelf is de VSV bezig met een collectieve rechtszaak tegen de staat.

Ongeveer 6000 buitenlandse wintersporters of hun nabestaanden, onder wie 800 Nederlanders, hebben zich de afgelopen tijd bij de VSV gemeld . Zij hopen op schadevergoeding nadat zij in maart hals over kop moesten vertrekken uit het wintersportoord in Tirol, dat een coronabrandhaard bleek te zijn geworden.