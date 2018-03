Gedupeerden roof Oudenbosch mogen kluis zien

Slachtoffers van de recente kluisjesroof in de Rabobank in Oudenbosch kunnen binnenkort komen kijken naar wat er precies is verdwenen. Volgens de bank gaat het in totaal om een paar honderd gedupeerden.

Zij hebben dinsdag een brief ontvangen waarin ze worden uitgenodigd om te bewijzen wat er in hun kluisje lag. Ook is er een speciaal telefoonnummer geopend voor de slachtoffers. Als de bank de inventarisatie heeft ontvangen, mogen de klanten vanaf maandag komen kijken wat er is gestolen. Verdwenen spullen zijn tot een bedrag van 45.000 euro verzekerd.

De bank maakte eerder bekend dat ongeveer 5000 items zijn achtergebleven in de kluisruimte. Het gaat onder meer om sieraden, munten en documenten. De Rabobank verwacht dat het weken kan duren tot de gesprekken met de gedupeerde klanten zijn afgerond. Al die tijd blijft het filiaal in Oudenbosch dicht voor dagelijkse bankzaken.

Op maandag 5 maart werd ontdekt dat kluisjes in de kelder van het bankgebouw waren leeggeroofd. De kelder telt ongeveer zeshonderd kluisjes.

Hoe de kluisjesroof kon gebeuren is nog niet bekend. Ook de exacte omvang van de buit is nog onduidelijk.